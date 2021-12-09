Власти регионов России готовят меры по снижению цен на продукты

Москва, 9 декабря. Сдерживать рост цен на продукты в регионах планируют с помощью компенсаций затрат на корм для скота, ограничения торговых надбавок и других мер. Об этом рассказали в администрациях российских регионов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил региональным властям увеличить объемы производства и повысить доступность основных товаров на внутреннем рынке. Кабмин должен представить соответствующий доклад в декабре. В регионах «Известиям» рассказали, какие меры планируется предпринимать.

Сдерживать рост цен на продукты помогут частичная компенсация стоимости кормов, увеличение посевных площадей, проведение ярмарок сельскохозяйственной продукции. В регионах считают, что дефицита продовольствия не будет. В Минсельхозе отметили, что в начале 2022 года будут возобновлены товарные интервенции. Эксперты считают, что региональные меры носят более узконаправленный характер, а потому будут эффективнее.