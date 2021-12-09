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Спрос на мандарины и конфетные наборы увеличился на треть в России

Экономика
Спрос на мандарины и конфетные наборы увеличился на треть в России
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 9 декабря. Российские ретейлеры зафиксировали значительное увеличение спроса на предновогодние товары в России. Так, продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть по сравнению с прошлым годом, следует из данных «Платформы ОФД».

Помимо этого, ретейлеры отметили повышенный спрос на фрукты и сладости. Также россияне стали тратить на 10% больше на подарки для детей по сравнению с прошлым годом, отметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

По мнению экспертов «Платформы ОФД», потребители адаптировались к условиям пандемии и возвращаются к своим привычным моделям покупок. Об этом говорится в материале «Известий».

Повышенный спрос зафиксирован также на еще один классический новогодний товар — шампанское. Продажи данной продукции увеличились на 8%, а вместе с ними и средний чек россиян, который составил 468 рублей.

Также на 23% возросли продажи игрушек персонажей и героев мультфильмов. При этом средний чек по ним увеличился на 13%, достигнув 951 рубля.

Однако за повышением спроса на предновогодние товары последует также и рост их стоимости. По словам экономиста Черникова, к праздникам цены на алкогольную продукцию в России поднимутся на 15%.

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