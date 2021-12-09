РФПИ: «Спутник Лайт» показал эффективость в качестве бустера к вакцине Pfizer

Москва, 9 декабря. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала эффективность при ее применении в качестве бустера препарата Pfizer. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Испытания эффективности от комбинации этих двух препаратов проводятся в Гондурасе и в ряде стран Ближнего Востока, сообщил он в беседе с «Интерфаксом». Так, Гондурас уже опубликовал официальные данные, что испытания вакцин показали высокий уровень безопасности и эффективности.

Глава РФПИ отметил, что ряд стран на Ближнем Востоке экспериментально используют «Спутник Лайт» как бустер для Pfizer. Дмитриев сообщил, что исследования комбинации вакцин «Спутник» и AstraZeneca проводятся в Азербайджане, Аргентине и других странах.

Также в начале следующего года также будут опубликованы результаты испытаний комбинации российского препарата и вакцины AstraZeneca. Об этом пишут «Известия».

Уровень защиты от коронавирусной инфекции превысил 90% при комбинации российских препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.