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Актеры «Один дома» проведут онлайн-встречу

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 00:50
Шоу-бизнес
Актеры «Один дома» проведут онлайн-встречу
Кадр из фильма «Один дома»

Лос-Анджелес, 9 декабря. Звезды дилогии «Один дома» планируют воссоединиться. Они проведут онлайн-встречу, об этом рассказал актер Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккалистера.

Оригинальный фильм был выпущен в 1990 году и провел возглавлял список кассовых сборов на протяжении трех месяцев. Благодаря такому успеху режиссер Крис Коламбус получил возможность снять сиквел, который также стал популярным. Об этом пишет ScreenRant.

Актерский состав за 30 лет реализовал себя во многих проектах. Маколей Калкин снялся в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Кэтрин О"Хара сыграла Мойру Роуз в комедийном сериале «Шиттс Крик», а Джо Пеши принял участие в киноленте «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Актеры «Один дома» проведут онлайн-встречу
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» /

Теперь актерский состав «Один дома» планирует воссоединиться. Рэтрей рассказал об этом в недавнем интервью.

«Они планировали воссоединение в интернете, и я пару дней назад попал в их чат в мессенджере. Я пытался не отставать от Джеда Коэна, Дианы Рейн, Терри Снелл , Анджелы Гэтлс и Хиллари Вульф. Семья переезжает по собственному желанию, чтобы собраться вместе, так что кто знает, что произойдет в будущем. Я пришел к пониманию, что этот фильм, он больше меня. Это больше, чем эго любого актера. Это стало частью неизгладимых впечатлений в семье — в их сознании», — подчеркнул актер.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Дженнифер Энистон была бы рада возможности поработать с американским режиссером Уэсом Андерсоном. В недавнем интервью звезда рассказала, что хотела бы попробовать новое для себя амплуа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актеры «Один дома» проведут онлайн-встречу
кино один дома девин рэтрей
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