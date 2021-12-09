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Генпрокуратура предложила ужесточить наказания за задержки авиарейсов
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Генпрокуратура предложила ужесточить наказания за задержки авиарейсов

Общество
Генпрокуратура предложила ужесточить наказания за задержки авиарейсов
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Минтранс и Генпрокуратура выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщают «Известия».

Ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки грузов, багажа, ручной клади и пассажиров предлагают установить в новой редакции КоАП, которая разрабатывается в настоящее время. Соответствующее предложение Генпрокуратуры поддержал Минтранс, сообщил газете «Известия» замначальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко.

В Генпрокуратуре отметили рост числа задержек рейсов в 2021 году. В ряде случаев перевозчики нарушали права клиентов, отметили в надзорном ведомстве.

Между тем, Генпрокуратура установила проблемы нормативно-правового регулирования в данной сфере. В отечественном воздушном законодательстве, в частности, отсутствуют термины «необходимый резерв», «овербукинг» и «время отправления рейса», отмечает издание.

Представители авиабизнеса сообщили газете, что реализация инициативы приведет к увеличению стоимости туров и авиабилетов. За новшество, в конечном итоге, заплатит потребитель, считают в отрасли. Юристы отмечают, что административный штраф взыскивается в пользу государства, поэтому от ужесточения санкций пассажиры не выиграют.

Ранее Министерство транспорта России провело совещание с авиакомпаниями страны о возможности введения QR-кодов о вакцинации в самолетах. По итогам совещания ведомство не приняло идею обязать пассажиров предоставлять QR-коды при покупке билета на самолет.

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