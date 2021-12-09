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Экономист Чернухина спрогнозировала рост стоимости продуктов в России под Новый год

Общество
Экономист Чернухина спрогнозировала рост стоимости продуктов в России под Новый год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Некоторые категории товаров на полках российских магазинов вырастут в цене на 3-7%. Соответствующий прогноз основан на таких факторах, как пандемия COVID-19, а также на повышении спроса, сообщила кандидат экономических наук Галина Чернухина.

Так, в первую очередь увеличение стоимости затронет продукты питания, такие как мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, различные сладости, а также алкоголь. Помимо этого, аналитики ожидают подъем цен на наиболее востребованные новогодние подарки — парфюмерию, косметику и ювелирные украшения. Как сообщила «Известиям» Чернухина, во многом это обусловлено повышенным спросом, а также плохой урожайностью.

«Неурожай был не только в России, но и в странах-экспортерах. Спрос большой, а предложение ограничено. Такое сочетание всегда увеличивает рост стоимости. Неблагоприятная ситуация в этом году может продолжить влиять на цены на продовольственные товары и усилить инерцию инфляции в следующем», — объяснила экономист.

Обычно под Новый год традиционно дорожают все виды продуктов на полках магазинов, в том числе и алкогольная. Как рассказал экономист Черников, производители всегда находят причины, чтобы оправдать подобные практики.

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