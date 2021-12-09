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Количество «серых» подключений к даркнету внезапно увеличилось в России

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 00:47
Общество
Количество «серых» подключений к даркнету внезапно увеличилось в России
pixabay.com

Москва, 9 декабря. С декабря на территории России внезапно увеличилось количество подключений сети Tor через «мосты», которые являются функцией этого браузера, позволяющей обходить блокировку Роскомнадзора.

По официальной информации, до декабря среднее количество подключений к сети на территории России через «мосты» составляло от 13 до 14 тыс. человек в день. Однако в начале последнего месяца уходящего года этот уровень на пике был близок к показателю в 20 тыс. пользователей. Соответствующим материалом поделилось издание «Известия».

Таким образом, в данный момент на Россию приходится 31% подключений через «мосты» в мире. Специалисты полагают, что из-за информации о блокировке Tor уровень может продолжить увеличиваться. При этом эксперты предупредили, что «мосты» могут нести опасность. В ряде случаем их владельцы могут собирать учетную информацию от разных сервисов.

Личные данные людей, которые приобрели поддельные справки о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, ранее попали в даркнет.

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интернет tor сеть даркнет
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