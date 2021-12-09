«Известия» объяснили смысл несбыточных прогнозов Минэкономразвития

Москва, 9 декабря. «Известия» выяснили, почему прогнозы Минэкономразвития зачастую не сбываются.

Газета отмечает, что в текущем году несбывшиеся прогнозы МЭР объяснимы по ряду причин. Однако за последние 13 лет чиновники разработали по меньшей мере четыре долгосрочных прогноза с ожиданиями высоких темпов роста экономики, доходов населения и предсказуемой инфляции. Почти все показатели так и не стали реальностью, подчеркивают «Известия».

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что пока экономические прогнозы получается делать не лучше, чем у синоптиков и геологов. Их точность тоже снижается по мере удлинения срока, но без них было бы еще хуже, подчеркнул он.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в прикладном смысле долгосрочный макропрогноз нужен государству для разработки и обоснования экономических политик. Также он помогает оценивать текущую ситуацию.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам текущего года превысит прогнозы правительства и Центробанка. По его словам, она будет приближаться к восьми процентам.