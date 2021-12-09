Премьер Эфиопии обсудил с лидерами соседних стран укрепление взаимовыгодного сотрудничества

Аддис-Абеба, 8 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел телефонные переговоры с главами Кении, Южного Судана, Эрритреи, Сомали, Уганды и Джибути. Об этом он сообщил в официальном Twitter-аккаунте.

#Ethiopia continues to prioritize strengthening relations with our neighboring countries. I’ve held extensive phone discussions today with the leaders of Djibouti, Kenya, Uganda, Somalia, Eritrea and South Sudan. We will continue working together on bilateral and regional issues. — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) December 8, 2021

«Эфиопия по-прежнему уделяет особое внимание укреплению отношений с соседними государствами. Мы продолжим совместную работу по решению двусторонних региональных вопросов», — заявил Абий Ахмед.

Для проведения переговоров премьер-министр ненадолго покинул передовую, где находился с момента начала обширной военной операции против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Ранее политик сообщил о завершении первого этапа наступления, в ходе которого армия Эфиопии вернула контроль над большей частью штата Амхара.

В данный момент правительственные войска занимаются () разминированием освобожденных территорий и разрабатывают план дальнейших действий, чтобы окончательно завершить затяжной вооруженный конфликт, охвативший республику.