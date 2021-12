Премьер Эфиопии обсудил с лидерами соседних стран укрепление взаимовыгодного сотрудничества

Аддис-Абеба, 8 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел телефонные переговоры с главами Кении, Южного Судана, Эрритреи, Сомали, Уганды и Джибути. Об этом он сообщил в официальном Twitter-аккаунте.

#Ethiopia continues to prioritize strengthening relations with our neighboring countries. I’ve held extensive phone discussions today with the leaders of Djibouti, Kenya, Uganda, Somalia, Eritrea and South Sudan. We will continue working together on bilateral and regional issues.