Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 01:43
01:41
Общество
Врач Жиляев перечислил распространенные ошибки при покупке лекарств в аптеке
01:25
Экономика
Экономист Саськов сообщил об увеличении налогов для обеспеченных россиян
01:23
Общество
Экологический оператор подготовил ESG-стандарт для компаний сферы обращения с отходами
01:09
Общество
Больше половины планировавших покупку авто россиян перенесли ее из-за роста цен
00:57
Экономика
Энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров криптовалют
00:56
Экономика
Власти регионов России готовят меры по снижению цен на продукты
00:54
Экономика
Спрос на мандарины и конфетные наборы увеличился на треть в России
00:53
Общество
РФПИ: «Спутник Лайт» показал эффективость в качестве бустера к вакцине Pfizer
00:50
Шоу-бизнес
Актеры «Один дома» проведут онлайн-встречу
00:48
Общество
Генпрокуратура предложила ужесточить наказания за задержки авиарейсов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер Эфиопии обсудил с лидерами соседних стран укрепление взаимовыгодного сотрудничества

Весь мир
Премьер Эфиопии обсудил с лидерами соседних стран укрепление взаимовыгодного сотрудничества
flickr.com  /  GovernmentZA

Аддис-Абеба, 8 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел телефонные переговоры с главами Кении, Южного Судана, Эрритреи, Сомали, Уганды и Джибути. Об этом он сообщил в официальном Twitter-аккаунте.

«Эфиопия по-прежнему уделяет особое внимание укреплению отношений с соседними государствами. Мы продолжим совместную работу по решению двусторонних региональных вопросов», — заявил Абий Ахмед.

Для проведения переговоров премьер-министр ненадолго покинул передовую, где находился с момента начала обширной военной операции против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Ранее политик сообщил о завершении первого этапа наступления, в ходе которого армия Эфиопии вернула контроль над большей частью штата Амхара.

В данный момент правительственные войска занимаются () разминированием освобожденных территорий и разрабатывают план дальнейших действий, чтобы окончательно завершить затяжной вооруженный конфликт, охвативший республику.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Премьер Эфиопии обсудил с лидерами соседних стран укрепление взаимовыгодного сотрудничества
африка эфиопия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать