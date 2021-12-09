Количество маскирующихся под сайты банков фишинговых страниц выросло в 125 раз

Москва, 9 декабря. Количество маскирующихся под сайты кредитных организаций лжебанков в ноябре увеличилось по сравнению с началом года в 125 раз, говорится в исследовании BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»).

Только в ноябре было обнаружено 6,9 тыс. подобных ресурсов, сообщает со ссылкой на BI.ZONE газета «Известия». Рост числа лжебанков в Сети продолжается в связи с пандемией, а также удаленным использованием банковских сервисов, отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, на фишинговых страницах мошенники предлагают участвовать в опросах или розыгрыше призов, ввести данные карты для «снятия наличных без комиссии». В настоящее время фишинг является самым простым и дешевым способом воровства средств у пользователей, подчеркнул эксперт.

Газпромбанк за ноябрь заблокировал 147 сайтов, использующих данные о кредитной организации, заявил замглавы департамента защиты информации Алексей Плешков. Типовой сценарий кибератаки заключается в том, что злоумышленники отправляют жертве поддельное SMS-уведомление, e-mail сообщение или вступают с ней в диалог в социальных сетях, отметил специалист.

«Там в процессе коммуникации под различным предлогом отправляют жертве ссылку/QR-код, ведущие на фишинговый сайт, по внешнему виду полностью имитирующий сайт финансовой организации», — разъяснил Плешков.

Ранее эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB выявили новую схему мошенничества в Сети. Злоумышленники используют сайт-клон Министерства здравоохранения России.