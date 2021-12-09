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Изучение мутации «Омикрон» заканчивается в центре им. Гамалеи

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 00:30
Общество
Изучение мутации «Омикрон» заканчивается в центре им. Гамалеи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 декабря. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи изучает мутацию коронавирусной инфекции «Омикрон». Специалисты спустя две недели сделают окончательный вывод по этому штамму.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился информацией об этом во время беседы с изданием «Известия». Эксперт подчеркнул, что вакцина отечественного производства «Спутник V» в данный момент продемонстрировала самую большую эффективность, если сравнивать со всеми препаратами мира «в борьбе с существующими геномными мутациями». По словам специалиста, из-за этого больше нет причин сомневаться в высокой эффективности российского препарата против новых штаммов.

Дмитриев отметил, что в случае необходимости адаптации платформы «Спутника» под новые возбудители коронавирусной инфекции, этот период займет очень мало времени. По словам эксперта, производство новой формы препарата будет возможно через два-три месяца.

Новый вид штамма «Омикрон» ранее зарегистрировали ученые из Австралии. По их словам, мутацию тяжело обнаружить даже ПЦР-тестом.

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инфекция коронавирус омикрон
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