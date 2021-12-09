Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 01:43
01:41
Общество
Врач Жиляев перечислил распространенные ошибки при покупке лекарств в аптеке
01:25
Экономика
Экономист Саськов сообщил об увеличении налогов для обеспеченных россиян
01:23
Общество
Экологический оператор подготовил ESG-стандарт для компаний сферы обращения с отходами
01:09
Общество
Больше половины планировавших покупку авто россиян перенесли ее из-за роста цен
00:57
Экономика
Энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров криптовалют
00:56
Экономика
Власти регионов России готовят меры по снижению цен на продукты
00:54
Экономика
Спрос на мандарины и конфетные наборы увеличился на треть в России
00:53
Общество
РФПИ: «Спутник Лайт» показал эффективость в качестве бустера к вакцине Pfizer
00:50
Шоу-бизнес
Актеры «Один дома» проведут онлайн-встречу
00:48
Общество
Генпрокуратура предложила ужесточить наказания за задержки авиарейсов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны России намерено усилить полки бомбардировщиков эскадрильями Су-34

Армия
Минобороны России намерено усилить полки бомбардировщиков эскадрильями Су-34
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 9 декабря. Российский флот истребителей-бомбардировщиков Су-34 ожидает пополнение. Минобороны России планирует сформировать в полках дополнительные эскадрильи модернизированных самолетов, об этом говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что наращивание числа обновленных бомбардировщиков, имеющих новые возможности, уже началось. Новые истребители смогут гораздо эффективнее вести патрулирование, разведку, а также они станут способны наносить удары по врагу при помощи высокоточного вооружения. При этом раньше полки трехэскадрильного состава считались стандартом, однако их сократили после распада СССР, что было сделано зря, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.

«С появлением третьей эскадрильи авиаполки вновь станут самостоятельными тактическими единицами. Это хороший вариант — боевые возможности таких соединений серьезно возрастут. Такая структура полка доказала свою эффективность еще во время Великой Отечественной войны, в последующие годы к ней тоже не было нареканий», — считает Горбенко.

При этом в скором времени Россия может расширить свое военное присутствие на курильском острове Матуа. Благодаря этому Москва получит возможность держать под контролем значимый для нее океанский район на Дальнем Востоке.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны России намерено усилить полки бомбардировщиков эскадрильями Су-34
минобороны армия россии су-34 бомбардировщики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать