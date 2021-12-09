Минобороны России намерено усилить полки бомбардировщиков эскадрильями Су-34

Москва, 9 декабря. Российский флот истребителей-бомбардировщиков Су-34 ожидает пополнение. Минобороны России планирует сформировать в полках дополнительные эскадрильи модернизированных самолетов, об этом говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что наращивание числа обновленных бомбардировщиков, имеющих новые возможности, уже началось. Новые истребители смогут гораздо эффективнее вести патрулирование, разведку, а также они станут способны наносить удары по врагу при помощи высокоточного вооружения. При этом раньше полки трехэскадрильного состава считались стандартом, однако их сократили после распада СССР, что было сделано зря, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.

«С появлением третьей эскадрильи авиаполки вновь станут самостоятельными тактическими единицами. Это хороший вариант — боевые возможности таких соединений серьезно возрастут. Такая структура полка доказала свою эффективность еще во время Великой Отечественной войны, в последующие годы к ней тоже не было нареканий», — считает Горбенко.

При этом в скором времени Россия может расширить свое военное присутствие на курильском острове Матуа. Благодаря этому Москва получит возможность держать под контролем значимый для нее океанский район на Дальнем Востоке.