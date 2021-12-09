Возврат инфляции к 4% назвали возможным в России

Москва, 9 декабря. Вернуть инфляцию к показателям 4-4,5% в России возможно при дополнительных мерах, расширяющих предложение и стимулирующих конкуренцию, считают эксперты.

Президент России Владимир Путин ранее призвал сделать все для возврата инфляции к 4%. Для этого он предложил стимулировать предложения товаров и услуг на российском рынке. Давать прогнозы о достижении такого показателя пока сложно, заявила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Впрочем, государство, поставившее такую цель, располагает множеством инструментов. Например, поднять ключевую ставку, предоставить преференции бизнесу, разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса», — пояснила она.

Серьезное влияние на экономику оказывает пандемия. Если коронавирус постепенно превратится в сезонное заболевание, то это будет сдерживающим фактором для инфляции.

Эксперты считают, что существует надежда на стабилизацию цен на продукты в России в 2022 году. Сдерживание инфляции этому поспособствует, в результате в выигрыше будут все участники рынка.