Жители России планируют потратить на Новый год 27,5 тысячи рублей

Москва, 9 декабря. По информации Deloitte, жители России собираются потратить на празднование Нового года на 10% больше в сравнении с прошлым годом. Большая часть средств пойдет на подарки и новогодний стол. Самым желанным подарком респонденты назвали деньги.

В среднем жители России собираются потратить на празднование Нового года по 27,5 тыс. рублей. Об этом сказано в материале Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество — 2022», передает РБК.

Этот показатель на 10% больше, чем запланированные траты в 2020 году. В прошлом году этот уровень составлял 25 тыс. рублей. Однако этот показатель также на 3% меньше реальных трат за тот же период (28,2 тыс. рублей).

Исследование проводилось на территории России в период с 20 октября по 1 ноября. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. опрошенных в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводили в Сети.

Росстат недавно сообщил об ускорении инфляции в ноябре. Годовое значение по итогам этого месяца снова увеличилось.