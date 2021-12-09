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Генпрокурор Краснов: число выявленных случаев коррупции выросло в России

Общество
Генпрокурор Краснов: число выявленных случаев коррупции выросло в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 декабря. Количество коррупционных преступлений выросло за последние девять месяцев в России. Однако нельзя говорить, что страну накрыла волна, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Число подобных преступлений выросло на 12,7%. Однако это говорит лишь о том, что правоохранители показывают большую эффективность. Об этом Краснов рассказал РИА Новости.

«Я бы не стал говорить о каких-либо рекордах при оценке динамики преступности. Тем более, что с учетом латентности коррупционных деяний любая статистика не будет в полной мере объективна», — сказал генпрокурор в интервью агентству.

Всего за девять месяцев было выявлено порядка 29,6 тысячи коррупционного характера. В прошлом году за тот же период число было почти на 13% меньше.

Но это говорит не о выросшем числе правонарушений, а о большем числе выявленных преступлений. А этого удалось достичь благодаря повышению эффективности органов по выявлению коррупционных деяний.

В этом же интервью Краснов призвал не допускать к власти нарушивших закон чиновников. По его словам, несправедливо, что чиновники, которые преступили уголовный закон, не считаются судимыми и могут и дальше претендовать на должности государственной службы.

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