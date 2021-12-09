Пентагон: США не планируют оказывать Украине дополнительную военную помощь

Вашингтон, 9 декабря. США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг границы Украины и России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он заявил, что на текущий момент объявлений или решений по дополнительной военной помощи Украине нет. Кирби напомнил, что власти США ранее одобрили пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов.

«На этой неделе США отправят на Украину последнюю ее партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена может оказать Украине военную помощь в случае «российского вторжения». Подчеркивалось, что США видят «планирование атаки».

Вашингтон перешел к плану Б на Украине, рассчитывая за счет уничтожения ее государственности отвлечь Россию от глобальных геополитических процессов. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.