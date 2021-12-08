Премьер Эфиопии Абий Ахмед: армия успешно завершила первый этап военной операции против боевиков

Аддис-Абеба, 8 декабря. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в своем Twitter-аккаунте сообщил об успешном завершении первого этапа военной операции, направленной на ликвидацию сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

በድል የታጀበው የመጀመሪያው ምእራፍ pic.twitter.com/IjpbxsxJLr — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) December 8, 2021

После освобождения ряда городов и большей частью штата национальной армии (ENDF) Амхара Абий Ахмед покинул фронт и временно вернулся в столицу Эфиопии. Политик подчеркнул, что правительственные войска будут сражаться до тех пор, пока боевики не выдохнутся и не откажутся от пути ненависти в пользу мирной жизни.

Под грамотным руководством премьер-министра и генерального штаба бойцы ENDF смогли выбить боевиков из городов Бати, Комболача и Дэссе. После непродолжительного вооруженного столкновения под контроль национальной армии перешла трасса B11 и пригородные зоны.

ВС Эфиопии оперативно проводят разминирование освобожденных территорий, чтобы обезопасить население.

Ранее министр правительственной службы связи Легессе Тулу сообщил, что операция, спланированная Абий Ахмедом, принесла хороший результат: