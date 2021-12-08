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Платформа La Synergie собрала более полумиллиона подписей за вывод миротворцев ООН из ЦАР

Весь мир
Платформа La Synergie собрала более полумиллиона подписей за вывод миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 8 декабря. Центральноафриканская гражданская платформа La Synergie провела третье заседание на тему социально-политической обстановки в стране. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Координатор движения Элож Кой рассказал присутствующим, что La Synergie по-прежнему полна решимости добиться вывода сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) с территории ЦАР. Он заявил, что миротворцы совершили слишком много преступлений на территории республики. 

Кроме того, активист напомнил о высокой стоимости миссии, эффективность которой не окупает затраченных на нее средств. Координатор La Synergie уверен, что «голубые каски» никогда не были заинтересованы в обеспечении мирного населения. 

С момента прибытия в страну сотрудники МИНУСКА забыли о собственном мандате и занялись нелегальным заработком, рассказал Кой.Также активист рассказал об успехах платформы в сборе подписей за вывод миротворцев. 

В данный момент более 600 000 центральноафриканцев проголосовали за досрочное прекращение мандата МИНУСКА. Ранее ведущие Radio Lengo Songo сообщили, что руководство многопрофильной комплексной миссии ООН проигнорировало преступления португальских миротворцев, которых месяц назад уличили в контрабанде алмазов и золота из ЦАР.

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африка цар
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