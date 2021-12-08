Создатели God of War опубликовали системные требования ПК-версии игры

Вашингтон, 8 декабря. В январе следующего года на компьютерах выходит экс-эксклюзив для консолей PlayStation игра God of War. Создатели проекта опубликовали системные требования для ПК-версии.

В системных требованиях сказано, что для игры при разрешении в 720p с 30 кадрами в секунду в минимальных настройках нужна будет видеокарта уровня GTX 960 или Radeon R9 290X, а также восемь гигабайтов оперативной памяти и процессор уровня Core i5-2500K либо Ryzen 3 1200.

Для игры в максимальных настройках графики при разрешении в 4K с 60 кадрами в секунду необходима видеокарта RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT, 16 гигабайт оперативной памяти. А также необходим процессор Core i9-9900K или Ryzen 9 3959X.

Ведущий разработчик Santa Monica Studio Эрик Уильямс недавно поделился деталями игрового процессора будущей игры God of War Ragnarok. По его словам, у геймеров появится больше возможностей кастомизации Кратоса.