Путин удивился высокой цене поездки на космодром Восточный

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал стоимость поездки на космодром Восточный. Он удивился высокой цене за необходимые разрешения и пообещал разобраться с данным вопросом.

Российский президент побеседовал с участниками Конгресса молодых ученых. Во время встречи студент Московского физико-технического института Иван Утешев сообщил Путину, что закрытые научные центры мешают популяризации науки.

По его словам, из-за оформления необходимых разрешений стоимость тура на космодром Восточный на 3-4 дня составляет около 100 тысяч рублей. В ответ на это президент пообещал заняться данным вопросом.

«Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тыс.? ... Но 100 тыс. — я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это», — ответил Путин.

Также ранее президент России Владимир Путин провел конференцию с американским главой Джо Байденом. Беседа прошла в формате видеоконференции, ее длительность составила более двух часов.