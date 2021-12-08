Дженнифер Энистон хотела бы сняться в фильме Уэса Андерсона

Лос-Анджелес, 8 декабря. Голливудская актриса Дженнифер Энистон была бы рада возможности поработать с американским режиссером Уэсом Андерсоном.

Артистка получила известность благодаря популярному ситкому «Друзья», премьера которого состоялась в сентябре 1994 года. Комедийный сериал открыл ей дорогу во многие проекты, включая фильмы «Притворись моей женой», «Мы Миллеры» и «Несносные боссы». Об этом сообщает ScreenRant.

В недавнем интервью Энистон рассказала, что хотела бы попробовать новое для себя амплуа. Она видит себя не только как комедийную актрису.

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«Все еще есть определенные режиссеры, с которыми я хотела бы работать, те, на кого пал бы мой выбор, кто мне нравится, и иногда мне хочется сказать: «Я бы хотела бы быть частью этого клуба». Я бы с удовольствием поработала с Уэсом Андерсоном», — отметила Энистон.

Она добавила, что смирилась с тем фактом, что является комедийной актрисой. Она понимает, что драматические роли достаются преимущественно проверенным актерам, с которыми постановщикам комфортно работать.

Ранее стало известно, что голливудская кинозвезда Сильвестр Сталлоне начал переговоры с шоураннерами сериала «Канзас-Сити» о гангстерах. Актер рассматривается на главную роль в многосерийном проекте.