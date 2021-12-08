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Amnesty International: подконтрольные ООН ведомства замедляют стабилизацию обстановки в ЦАР

Весь мир
Amnesty International: подконтрольные ООН ведомства замедляют стабилизацию обстановки в ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 8 декабря. Международная неправительственная организация Amnesty International раскритиковала деятельность Специального уголовного суда (СУС) в Центральноафриканской Республике.

«Ведомство, спонсируемое Организацией Объединенных Наций, начало работу более трех лет назад. До сих пор руководство СУС не может сделать так, чтобы выданные ордера на арест выполнялись. В данный момент 25 подозреваемых ходят на свободе, но никто не отправляет их на скамью подсудимых», — указанно в отчете Amnesty International.

Также аналитики НПО осудили сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за бездействие. По их мнению, «голубые каски» работают слишком медленно. Миротворцы не заинтересованы в задержании преступников и их дальнейшей транспортировке в Специальный уголовный суд.

Amnesty International: подконтрольные ООН ведомства замедляют стабилизацию обстановки в ЦАР
flickr.com / Hervé Serefio

Также в отчете особое внимание акцентируется на том, что финансовое и административное управление СУС целиком находится под контролем Программы развития ООН (ПРООН). Соответственно, структура полностью зависит от иностранных инвесторов.

Ранее министр юстиции Центральноафриканской Республики Памфил Орадимо обвинил Специальный уголовный суд в лоббировании интересов коллективного Запада. По словам политика, иностранные акторы используют ведомство для дискредитации легитимного правительства ЦАР.

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африка цар
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