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«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов и прошел в Лигу Европы

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 22:44
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов и прошел в Лигу Европы
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 8 декабря. Петербургский «Зенит» в плотной борьбе сыграл в ничью с действующим обладателем Лиги чемпионов «Челси». Матч завершился со счетом 3:3.

Подопечные главного тренера Сергея Семака в завершающем туре групповой стадии уже никак не могли обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Однако им предстояло защитить третье место, которое гарантировало евровесну в Лиге Европы.

Начало встречи вышло для петербуржцев напряженным. Уже на второй минуте лондонцам удалось отличиться. После подачи с углового флажка Тимо Вернер уверенно пробил по воротам.

Далее игра шла ровно, поскольку обе команды имели опасные моменты и могли повлиять на счет. Это произошло на 38 минуте, когда Клаудинью после подачи с фланга переправил мяч в сетку.

На этом события в первом тайме не закончились. На 41 минуте «Зенит» смог взять инициативу в свои руки и выйти вперед. После красивой комбинации Сердар Азмун выскочил за спины защитников и не оставил шансов вратарю.

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов и прошел в Лигу Европы
Global Look Press / Paul Terry via wwwimago-images

Второй тайм начался не так активно, но на 62 минуте «Пенсионерам» удалось сравнять счет. Ромелу Лукаку после борьбы в штрафной удачно пробил в пустые ворота.

Остаток матча, как и ожидалось, прошел активно. Особенно с учетом проведенных замен. Это привело к еще одному голу. На этот раз вперед вышли лондонцы. Тимо Вернер записал на свой счет дубль. Гости после этого ожидаемо сели в обороне, что стало для них ошибкой. В дополнительное время Магомед Оздоев красивым ударом пробил под перекладину и сравнял счет.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры красно-белых с польской «Легией». По его мнению, команда имеет хорошие шансы на победу в предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

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Все новости / Спорт / «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов и прошел в Лигу Европы
футбол Зенит лига чемпионов челси
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