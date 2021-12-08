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Боевики сожгли заживо 30 человек на северо-западе Нигерии
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Боевики сожгли заживо 30 человек на северо-западе Нигерии

Весь мир
Боевики сожгли заживо 30 человек на северо-западе Нигерии
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 8 декабря. Боевики атаковали автобус с мирными жителями на северо-западе Нигерии, сообщает новостной портал Malijet.

«Автобус перевозил 24 пассажира. Бандиты напали на него из засады, после чего подожгли. Семи нигерийцам удалось выжить, сейчас их госпитализировали в тяжелом состоянии», — сообщил представитель полиции штата Сокото Сануси Абубакар.

Однако два жителя, которые первыми прибыли на место трагедии, чтобы помочь разобрать тела, сообщили, что транспортное средство было перегружено. Молодые люди насчитали не менее 30 тел, включая женщин и детей.

Ранее подобный инцидент произошел в Мали. Радикалы атаковали пассажирский автобус близ города Бандиагара, находящийся в районе провинции Мопти на востоке страны. В результате нападения погиб 31 житель.

Восемь человек пострадали, но смогли спастись от боевиков. Если раньше жертвами бандитов в основном становились силовые структуры, то в последнее время их главной целью стали мирные граждане.

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африка нигерия
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