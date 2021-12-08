Руководство миротворцев ООН замалчивает инцидент с контрабандой алмазов из ЦАР

Банги, 8 декабря. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) проигнорировало преступления португальского контингента миротворцев, которые занимались контрабандой золота и алмазов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Прошел месяц с момента, когда правонарушение «голубых касок» получило широкую огласку. Однако со стороны официальных лиц Организации Объединенных Наций до сих пор не поступило никаких комментариев.

Португальских миротворцев обвинили в контрабанде золота, алмазов и наркотиков в начале ноября. Лиссабон с момента появления информации о преступлении ведет обыски, чтобы наказать виновных», — говорится в материале.