Руководство миротворцев ООН замалчивает инцидент с контрабандой алмазов из ЦАР

Банги, 8 декабря. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) проигнорировало преступления португальского контингента миротворцев, которые занимались контрабандой золота и алмазов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.
«Прошел месяц с момента, когда правонарушение «голубых касок» получило широкую огласку. Однако со стороны официальных лиц Организации Объединенных Наций до сих пор не поступило никаких комментариев.
Португальских миротворцев обвинили в контрабанде золота, алмазов и наркотиков в начале ноября. Лиссабон с момента появления информации о преступлении ведет обыски, чтобы наказать виновных», — говорится в материале.
Власти Португалии не стали защищать соотечественников, нарушивших законы ЦАР. Они поручили правоохранительным органам провести расследование и выявить всех членов контрабандной сети.
«Очередной промах со стороны сотрудников МИНУСКА вновь продемонстрировал нам истинную цель их присутствия. Миротворцев не интересует поддержание мира, они хотят забрать у народа ЦАР природные богатства и ценные ресурсы», — заявили аналитики.
Ранее ФАН сообщал, что из-за действий «голубых касок» экономика Центральноафриканской Республики понесла ущерб в размере 89 миллионов долларов.