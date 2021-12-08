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Боевики из Чада убили более 8 жителей ЦАР в деревне Нгунду

Весь мир
Боевики из Чада убили более 8 жителей ЦАР в деревне Нгунду
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Банги, 8 декабря. Чадские наемники убили более 8 центральноафриканцев в деревне Нгунду, находящейся в 70 километрах от города Бриа. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Преступники из Чада вторглись на территорию ЦАР и совершили массовое убийство. Вместе с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) они ворвались в деревню Нгунду.

Около восьми человек лишились жизней, еще несколько получили тяжелые ранения. Бандиты лишили людей имущества и ограбили известного коллекционера Хамата Кану. Чадские наемники силой забрали у него миллион франков КФА и взяли в заложники», — написано в материале издания.

Также радикалы подвергли сексуальному насилию одну женщину и двух девочек. Пострадавших доставили в госпиталь для лечения и реабилитации. Помимо нападений на гражданских, боевики сожгли около 12 домов.

Ведущие Radio Lengo Songo уточнили, что в атакованном районе базируется контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Однако миротворцы проигнорировали разбойное нападение и зверства, совершенные наемниками из Чада, что в очередной раз поставило под сомнение оправданность продления их мандата на территории Центральноафриканско й Республики.

Ранее ФАН сообщал, что более 100 чадских боевиков оккупировали деревню Вого на границе ЦАР. Бандиты захватили местный рынок и ограбили жителей населенного пункта.

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африка цар
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