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Путин пообещал проработать изменения системы грантов ученым

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 22:17
Общество
Путин пообещал проработать изменения системы грантов ученым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин считает возможным пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым.

Российский лидер заявил, что гранты президента следует пересмотреть. Они были учреждены в 1996 году и только один раз пересматривались в 2009 году.

Путин отметил, что речь идет о том, чтобы добавить немного денег. По его словам, это лишним не будет.

«Хорошо. Я считаю это абсолютно такие рабочие предложения. Все проработаем», — согласился с инициативами президент.

Путин заявил, что работа налажена нормально. Объем финансирования составляет 24 миллиарда рублей.

Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года. Об этом информирует ФАН.

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