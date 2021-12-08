Путин пообещал проработать изменения системы грантов ученым

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин считает возможным пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым.

Российский лидер заявил, что гранты президента следует пересмотреть. Они были учреждены в 1996 году и только один раз пересматривались в 2009 году.

Путин отметил, что речь идет о том, чтобы добавить немного денег. По его словам, это лишним не будет.

«Хорошо. Я считаю это абсолютно такие рабочие предложения. Все проработаем», — согласился с инициативами президент.

Путин заявил, что работа налажена нормально. Объем финансирования составляет 24 миллиарда рублей.

Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года. Об этом информирует ФАН.