Польский PGNiG попросил «Газпром» увеличить поставки газа в Европу

Варшава, 8 декабря. Варшава хочет, чтобы российская компания «Газпром» увеличила поставки природного газа на территорию Польши. Соответствующее заявление сделал глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

Вацлавский во время беседы с РИА Новости заявил, что Польше необходимо увеличение поставок российского голубого топлива для поддержания ее энергетической безопасности во время зимы. По словам главы концерна, Европа также ждет этого.

Он также отметил, что Европа будет в большей безопасности зимой, когда российская компания начнет закачивать газ. Вацлавский поделился соответствующим заявлением во время 23-го Мирового нефтяного конгресса. Мероприятие проходит в американском Хьюстоне.

Глава российского государства Владимир Путин недавно подтвердил готовность страны увеличить поставки голубого топлива в Грецию.