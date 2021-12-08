Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 22:39
22:37
Весь мир
Руководство миротворцев ООН замалчивает инцидент с контрабандой алмазов из ЦАР
22:35
Весь мир
Боевики из Чада убили более 8 жителей ЦАР в деревне Нгунду
22:17
Общество
Путин пообещал проработать изменения системы грантов ученым
22:13
Экономика
Польский PGNiG попросил «Газпром» увеличить поставки газа в Европу
22:11
Политика
Путин в шутку прокомментировал повсеместное обсуждение санкций
22:07
Общество
Краснов призвал не допускать к власти нарушивших закон чиновников
21:53
Политика
Путин: необходимо увеличивать суверенитет в ответ на западные санкции
21:42
Общество
Путин отметил необходимость обеспечения жильем молодых ученых в России
21:38
Спорт
Путин: Москва продолжит отстаивать права и интересы российских спортсменов
21:35
Весь мир
СМИ: рейтинг Байдена может привести демократов к поражению на выборах в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Польский PGNiG попросил «Газпром» увеличить поставки газа в Европу

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 22:13
Экономика
Польский PGNiG попросил «Газпром» увеличить поставки газа в Европу
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Варшава, 8 декабря. Варшава хочет, чтобы российская компания «Газпром» увеличила поставки природного газа на территорию Польши. Соответствующее заявление сделал глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

Вацлавский во время беседы с РИА Новости заявил, что Польше необходимо увеличение поставок российского голубого топлива для поддержания ее энергетической безопасности во время зимы. По словам главы концерна, Европа также ждет этого.

Он также отметил, что Европа будет в большей безопасности зимой, когда российская компания начнет закачивать газ. Вацлавский поделился соответствующим заявлением во время 23-го Мирового нефтяного конгресса. Мероприятие проходит в американском Хьюстоне.

Глава российского государства Владимир Путин недавно подтвердил готовность страны увеличить поставки голубого топлива в Грецию.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Польский PGNiG попросил «Газпром» увеличить поставки газа в Европу
Газпром газ pgnig вацлавский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать