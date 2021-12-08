Путин в шутку прокомментировал повсеместное обсуждение санкций

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин во время проведения встречи с российскими учеными пошутил, что в последнее время постоянно обсуждает тему санкций.

Соответствующее предложение он получил от одного из участников Конгресса молодых ученых. Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич, обращаясь к Владимиру Путину, сообщил, что хотел бы обсудить с ним тему санкций. Как ответил в шутку российский президент, в последнее время он только об этом и говорит, передает РИА Новости.

«Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом (Джо — Прим. ред.) Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — сообщил Путин.

Помимо этого, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Конференция проходила в онлайн-формате и длилась более двух часов.