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Краснов призвал не допускать к власти нарушивших закон чиновников

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 22:08
Общество
Краснов призвал не допускать к власти нарушивших закон чиновников
sledcom.ru  /  CК РФ

Москва, 8 декабря. Чиновниками должны становиться лишь люди с «кристально чистой» репутацией. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, несправедливо, что чиновники, которые преступили уголовный закон, не считаются судимыми и могут и дальше претендовать на должности государственной службы, передает РИА Новости.

Краснов выступил за то, чтобы люди, которые хотя бы раз нарушили уголовный закон, вне зависимости от обстоятельств могли работать во власти. Для таких должностей нужна «кристально чистая» репутация, чтобы иметь моральное право на распоряжение инструментами власти.

Генпрокурор России также призвал ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам на судебные штрафы.

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