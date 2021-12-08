Путин: необходимо увеличивать суверенитет в ответ на западные санкции

Москва, 8 декабря. Большим ответом на западные санкции будет повышение суверенитета. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

Путин поделился мнением по этому поводу во время встречи с молодыми учеными. Глава государства подчеркнул, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Однако оборудование, которое связано с добычей нефти, в большой степени покупается по импорту, отметил российский президент.

Российский лидер заявил, что страна могла сделать свое оборудование, но не обращала внимание на этот вопрос. По словам Путина, властям «в голову не приходило», что ситуация способна так сложиться, как она складывается в данный момент.

Во время этой встречи Путин также отметил необходимость обеспечения жильем молодых ученых.