Путин отметил необходимость обеспечения жильем молодых ученых в России

Москва, 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин во время общения с молодыми учеными заявил, что поднимет на Госсовете вопрос обеспечения российских специалистов жильем.

Одна из участниц встречи, доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева отметила данную проблему. По ее словам, ученые испытывают сложности с жилищным вопросом. Кареева также предложила некоторые пути решения вопроса, в том числе при помощи сертификатов и льготной ипотеки. Как отметил Путин, он обязательно поговорит об этом на Госсовете.

«Есть еще одна возможность — это служебное жилье, общежития, в том числе семейные, для аспирантов и так далее. Все эти варианты возможны, есть еще социальное жилье. Обязательно с коллегами поговорю, я отметил себе, сделаю это», — ответил российский глава.

Помимо этого, ранее 7 декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Беседа прошла в онлайн-формате и продлилась более двух часов.