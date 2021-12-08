Путин: Москва продолжит отстаивать права и интересы российских спортсменов

Москва, 8 декабря. Россия продолжит создавать комфортные условия для отечественных спортсменов, а также отстаивать их права и интересы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что награждение дает возможность выразить признание тем, кто вкладывает энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений. Также речь идет о популяризации ценностей физкультуры, здорового и активного образа жизни.

«Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры», — подчеркнул Путин.

Глава государства обратился к участникам торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии. Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Текст обращения зачитал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Ксения Машкова освобождена от должности замглавы Минспорта в соответствии с решением председателя Правительства России Михаила Мишустина. Об этом информирует ФАН.