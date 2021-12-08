Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в центральной части Мали

Бамако, 8 декабря. Семеро сотрудников тоголезского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства, сообщает Republic of Togo.

Инцидент произошел в префектуре Мопти на трассе между городами Севарэ и Дуэнца. Конвой материально-технического снабжения МИНУСМА наехал на СВУ в районе Бандиагара. В результате активации взрывного устройства семь человек погибли на месте, еще трое получили серьезные травмы.

Ce 8/12 (matinée), un convoi logistique de la Force MINUSMA allant de #Douentza à #Sévaré a heurté un Engin explosif improvisé (#EEI) sur la RN16, dans la région de #Bandiagara. Un 1er bilan fait état de 7 #Casquesbleus décédés et 3 grièvement blessés.#Mali #A4P #ServingForPeace pic.twitter.com/16j900AtEa — MINUSMA (@UN_MINUSMA) December 8, 2021

Произошедшая атака стала третьей по количеству жертв среди «голубых касок», присутствующих в Мали с 2013 года. МИНУСМА потеряла больше всего сотрудников из всех многопрофильных комплексных миссий ООН. Всего в Мали погибло 146 миротворцев Организации Объединенных Наций.

???????? #Mali. 7 casques bleus de la Minusma, la mission de l'ONU au Mali, ont été tués, et 3 autres grièvement blessés, ce mercredi 8 décembre 2021 dans la matinée, suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur convoi, près de Bandiagara (@UN_MINUSMA). pic.twitter.com/eh4ogbrm9L — Visactu (@visactu) December 8, 2021

Несмотря на то, что МИНУСМА действует в африканской республике практически восемь лет, она не принесла должного результата. Более того, радикальные формирования за этот срок стали только сильнее.

Ранее военный корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный заявил, что правительство Мали сможет справиться с террористической угрозой только с помощью отечественных инструкторов, потому что миротворцы ООН и французские солдаты не добились успеха в борьбе с боевиками: