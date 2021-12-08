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Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в центральной части Мали

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 21:41
Весь мир
Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в центральной части Мали
un.org  /  Marco Dormino / UN Photo

Бамако, 8 декабря. Семеро сотрудников тоголезского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства, сообщает Republic of Togo.

Инцидент произошел в префектуре Мопти на трассе между городами Севарэ и Дуэнца. Конвой материально-технического снабжения МИНУСМА наехал на СВУ в районе Бандиагара. В результате активации взрывного устройства семь человек погибли на месте, еще трое получили серьезные травмы.

Произошедшая атака стала третьей по количеству жертв среди «голубых касок», присутствующих в Мали с 2013 года. МИНУСМА потеряла больше всего сотрудников из всех многопрофильных комплексных миссий ООН. Всего в Мали погибло 146 миротворцев Организации Объединенных Наций.

Несмотря на то, что МИНУСМА действует в африканской республике практически восемь лет, она не принесла должного результата. Более того, радикальные формирования за этот срок стали только сильнее.

Ранее военный корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный заявил, что правительство Мали сможет справиться с террористической угрозой только с помощью отечественных инструкторов, потому что миротворцы ООН и французские солдаты не добились успеха в борьбе с боевиками:

«Я довольно давно утверждаю, что российский подход в вопросе экспорта системы безопасности отличается и большей эффективностью, и более высокими стандартами гуманизма. Да, мне кажется, что российские специалисты способны куда более эффективно, нежели другие участники этих процессов, понизить уровень насилия и террористической опасности».

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африка мали
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