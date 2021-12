People are strange: топ-5 песен для вечера с The Doors и Джимом Моррисоном по версии ФАН

8 декабря 1943 года на свет родился американский поэт, один из величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone и харизматичный лидер рок-группы The Doors Джим Моррисон. Выдающийся творец и очаровательный бунтарь, он стал одним из ярких героев своей эпохи, а группа, в числе основателей которой он значится, приобрела статус культурного и музыкального феномена.

В честь дня рождения уникального музыканта, ушедшего от нас навсегда молодым, ФАН решил составить нетипичный топ композиций The Doors. И если давние поклонники узнают в нем каждую песню, то неискушенному слушателю точно откроется что-то новое и интересное.

People Are Strange (1967)

Музыкальные исследователи и простые фанаты группы до сих пор по-разному воспринимают смысл этой композиции, но очевидно одно — People Are Strange является одной из самых знаковых песен рокеров. Узнаваемая мелодия родилась у Моррисона и Робби Кригера, гитариста группы, во время их прогулки на вершину каньона Лорел в Лос-Анджелесе. Дальше, как говорится, уже история: кто-то утверждает, что в композиции певец показал свою ранимость и подавленность, кто-то думает, что корень кроется в состоянии человека под психоактивными веществами. Загадки тексту придает и неопределенное значение слова strange — перевести его с английского можно и как «странный», и как «посторонний», и как «незнакомый». Такая вот головоломка, не разгаданная до сих пор.

Light My Fire (1967)

Выпущенная на дебютном альбоме группы, Light My Fire стала первым большим хитом The Doors. В качестве сингла она провела целых три недели на первом месте в горячей сотне Billboard и сделала музыкантов настоящими звездами. За текст стоит сказать спасибо Робби Кригеру, ведь почти все слова были написаны им. А вот над музыкальным сопровождением работала вся группа — тем обиднее, что полную версию в семь минут пришлось порезать ради требований радиостанций. Но жертва окупилась: в том же году Light My Fire удостоилась золотого статуса в связи с продажей миллиона копий.

Not To Touch The Earth (1968)

Возможно, наиболее чувственная и эскапистская песня Моррисона, который был очарован верованиями древних народов и использовал их в своем поэтическом творчестве. Название песни он позаимствовал из книги британского антрополога Джеймса Фрэзера «Aftermath: A Supplement To the Golden Bough», а точнее — из названий двух ее глав, посвященным всевозможным ритуальным запретам. В интерпретации музыканта смысл приобрел немного иное звучание: люди, подавленные многочисленными запретами этого мира, сбегают из города и возвращаются к матери-природе.

Break On Through (1967)

Первый сингл, выпущенный группой, и своеобразный манифест ее творчества, отлично показывающий, что из себя представляет коллектив The Doors. Визитной карточкой музыкантов композиция стала несколько позже, ведь по выходу Break On Through заняла всего лишь 126 строчку в американских чартах. Ритмичный и взрывной на припеве, трек сразу же врезается в память — как в свое время писал кто-то из музыкальных критиков, кажется, что этой песней The Doors не открывают двери восприятия, а взламывают их.

Alabama Song (1966)

Единственная неоригинальная песня в нашем топе, а кавер, исполняемый, однако, многими музыкантами, не только The Doors. Также известная, как Whisky Bar или Moon of Alabama, песня была написала немецким композитором Куртом Вайлем на стихи Бертольта Брехта. Идея включить трек в первый одноименный альбом коллектива принадлежит его клавишнику Рэю Манзареку, у которого были виниловые пластинки с немецкой музыкой. К слову, не менее известным исполнителем Alabama Song стал в 1978 году не кто иной, как Дэвид Боуи, являющийся поклонником творчества Брехта.