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Генпрокуратура призвала ограничить замену уголовных сроков за коррупцию на штрафы

Общество
Генпрокуратура призвала ограничить замену уголовных сроков за коррупцию на штрафы
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Генеральная прокуратура России призвала ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам на судебные штрафы.

Соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости поделился генеральный прокурор Игорь Краснов. По словам главы надзорного ведомства, решались правовые проблемы, в списке которых возможность использования освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением штрафа.

Краснов подчеркнул, что в этот перечень попадают некоторые коррупционные составы. По мнению генерального прокурора, это «вряд ли обоснованно», учитывая сферу правовых отношений. Из-за этого ведомство подготовило поправки в закон для ограничения возможности рассмотрения судами в таком порядке дел о коррупционных преступлениях.

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суд прокуратура краснов
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