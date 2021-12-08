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Путин отчитался о росте количества молодых ученых в России в два раза

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 21:19
Наука
Путин отчитался о росте количества молодых ученых в России в два раза
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Количество молодых ученых в России увеличилось в два раза с начала 2000-х годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в начале новой эры ученых в возрасте до 40 лет в России было около 25%, теперь их количество выросло практически до половины. Путин отметил, что это говорит о росте престижности профессии, несмотря на имеющиеся трудности.

По результатам опросов, родители учеников старших классов хотели бы, чтобы их дети стали исследователями. Так ответили 60% опрошенных, заключил Путин.

Российский лидер ранее анонсировал совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, где обсудят вопросы, которые необходимо решить для развития науки в России.

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