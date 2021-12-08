Путин: совместное заседание Госсовета и Совета по науке пройдет в ближайшее время

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин проведет совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию в ближайшее время.

По его словам, это позволит обсудить те вопросы, которые необходимо решить для развития науки в России. Задачи должны быть поставлены совместно с теми, кто занимается организацией науки, а также с главами регионов страны.

Путин также отметил, что сейчас дискуссия с молодыми российскими учеными необходима, чтобы понять, какие проблемы у них существуют, и как их грамотно решить.

Ранее российский лидер заявил, что специальную программу, которая будет способствовать развитию научной деятельности, создадут в России.