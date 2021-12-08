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Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»

Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Киев, 8 декабря. Соединенные Штаты могут отступиться от рестрикций против проекта «Северный поток — 2» после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. С таким мнением выступили обозреватели Максим Минин и Екатерина Терехова.

Недавно лидеры двух стран побеседовали по видеосвязи. Разговор длился около двух часов, стороны обсуждали ситуацию на Украине, расширение НАТО и двусторонние отношения. В Киеве назвали главное достижение Путина после встречи с Байденом. Обозреватели издания «Страна.ua» обратили внимание на одобренный оборонный проект США, куда не вошли санкции по трубопроводу.

«С высокой долей вероятности это значит, что Штаты окончательно включили газопроводу "Северный поток — 2" зеленый свет. И если так, то это главное достижение Путина в рамках очередного витка украинского кризиса», — пояснили обозреватели.

Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Ситуация вокруг «вторжения» на Украину намеренно раздувалась, убеждены они. Таким способом Байден попытался приписать себе предотвращение противостояния двух государств в обмен на запуск «СП-2», заключили журналисты.

Ранее разговор российского и американского лидеров прокомментировал обозреватель Владимир Корнилов. Эксперт подчеркнул, что президент Соединенных Штатов попытался выставить переговоры как «предотвращение войны».

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Все новости / Политика / Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
путин байден Северный поток — 2
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