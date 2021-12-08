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Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 8 декабря. Актриса Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз в этом году. Ее новым мужем стал 39-летней бизнесмен-строитель Роман Мальков, приехавший в Россию из Словении, где у него была жена и четверо детей.

Роман рассказал во время прямого эфира, который провела Макеева для своих подписчиков в соцсети Instagram, что он совершенно случайно приехал в Россию по работе и влюбился в актрису.

«То, что я туда приехал по работе, — это легенда. Я туда приехал случайно. Я долго туда не ехал, потому что мне было лень. Мне сказали, что там какая-то звезда из «Дома-2», почему именно «Дома-2» — непонятно», — заявил Роман.

По словам Макеевой, она даже не смотрела ни одной серии скандального телепроекта и не имеет к нему никакого отношения. Актриса пошутила, что с таким же успехом могла бы вести передачу «Угадай мелодию».

Ранее стало известно, что звездная пара актрисы Макеевой и бизнесмена Малькова приобрела недвижимость за границей. По словам старшего сына предпринимателя Андрея Малькова, семья купила новые апартаменты в турецкой Аланье. Также недавно актриса Анастасия Макеева запустила собственный бренд косметики для волос и лица.

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отношения анастасия макеева Роман Мальков
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