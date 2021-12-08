Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:14
21:11
Наука
Путин: совместное заседание Госсовета и Совета по науке пройдет в ближайшее время
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой

Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 декабря. Звезда сериала «Игра престолов» Юрий Колокольников отправился на вечеринку в компании молодой актрисы Александры Соловьевой. Друг артиста Данила Шарапов намекнул на новый роман знаменитости.

Юрий Колокольников регулярно делится с поклонниками новостями о будущих проектах как в России, так и в Голливуде, но старается беречь личную жизнь от чужого внимания. Однако ему не удалось скрыть свидание с актрисой Александрой Соловьевой. Так, генеральный директор компании «Медиаслово» Дмитрий Шарапов опубликовал совместный кадр актера с новой пассией и добавил красноречивую подпись.

Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
Prt Scr instagram.com / @danilasharapov

Вскоре пару заподозрили в романе, о котором так и не было официально объявлено. Стоит отметить, что Соловьева моложе Колокольникова на 18 лет, но их явно не смущает разница в возрасте. Кроме того, несмотря на юность, артистка уже является подающей надежды. Так, ее фильмография может похвастаться сериалом «Везет» с участием Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

Между тем модель Хлои Кардашьян может стать участницей скандала из-за неудачного романа с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Любовница спортсмена сливает в Сети секреты звезды ради мести.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
актер отношения колокольников
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать