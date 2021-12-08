Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой

Москва, 8 декабря. Звезда сериала «Игра престолов» Юрий Колокольников отправился на вечеринку в компании молодой актрисы Александры Соловьевой. Друг артиста Данила Шарапов намекнул на новый роман знаменитости.

Юрий Колокольников регулярно делится с поклонниками новостями о будущих проектах как в России, так и в Голливуде, но старается беречь личную жизнь от чужого внимания. Однако ему не удалось скрыть свидание с актрисой Александрой Соловьевой. Так, генеральный директор компании «Медиаслово» Дмитрий Шарапов опубликовал совместный кадр актера с новой пассией и добавил красноречивую подпись.

Prt Scr instagram.com / @danilasharapov

Вскоре пару заподозрили в романе, о котором так и не было официально объявлено. Стоит отметить, что Соловьева моложе Колокольникова на 18 лет, но их явно не смущает разница в возрасте. Кроме того, несмотря на юность, артистка уже является подающей надежды. Так, ее фильмография может похвастаться сериалом «Везет» с участием Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

Между тем модель Хлои Кардашьян может стать участницей скандала из-за неудачного романа с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Любовница спортсмена сливает в Сети секреты звезды ради мести.