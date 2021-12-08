Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

Оттава, 8 декабря. Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Китае, инициированному США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что после консультаций с другими государствами страна решила присоединиться к дипломатическому бойкоту 24-й зимней Олимпиады.

«Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», — подчеркнул он.

Ранее в Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, которые стартуют 4 февраля 2022 года. С соответствующим заявлением выступила заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер.