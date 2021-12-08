Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом

Москва, 8 декабря. Министерство энергетики России сообщило о сохранении стабильности на внутреннем рынке. По данным ведомства, внутренний спрос может быть полностью обеспечен.

Специалисты отслеживают, чтобы поставки бензина потребителям шли бесперебойно.

«Благодаря высоким запасам, а также произошедшему ранее падению оптовых цен с пиковых значений более чем на 8 тысяч рублей за тонну, поставки топлива на АЗС идут бесперебойно и полностью удовлетворяют растущий спрос на топливо со стороны населения и бизнеса», — приводит агентство «Прайм» заявление Минэнерго.

Механизм демпфера эффективно снижает стоимость бензина. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее объяснял, какой уровень цен установился бы без этого механизма.