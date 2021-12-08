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Программу для поддержки научной деятельности разработают в России

Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
pixabay.com

Сочи, 8 декабря. Специальную программу, которая будет способствовать развитию научной деятельности, создадут в России.

Инерцию к исследованиям в разных отраслях науки необходимо поддерживать и сохранять. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства встретился с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи. Это мероприятие стало ключевым в уходящем Году науки и технологий.

«Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50%. Все же престиж научной деятельности в значительной степени вырос», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что в Хакасии состоится Всероссийский технологический диктант. Все желающие смогут проверить свои знания в области науки и технологий.

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