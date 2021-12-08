Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов

Москва, 8 декабря. Народный артист России Николай Басков выступил на главном событии в музыкальном песенном жанре — телевизионном фестивале «Песня года». Исполнитель во время мероприятия поделился секретом того, как ему удалось привести себя в форму к новогодним праздникам.

Звездные коллеги и поклонники певца остались в восторге от его внешнего вида, что и неудивительно — результаты похудения Баскова можно оценить невооруженным взглядом. Как рассказал «натуральный блондин», избавиться от лишних килограммов ему помог метод интервального голодания, который многие напрасно считают легким способом похудеть.

«Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое. Физические упражнения важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды», — рассказал он kp.ru.

Басков уточнил, что следующий за завтраком прием пищи у него происходит спустя восемь часов. После этого — лишь через 16 часов. При этом певец может позволить себе съесть сладкое по праздникам. Сейчас артист весит 76 килограммов.

В съемках «Песни года» приняла участие и певица София Ротару. Исполнительница хита «Я же его любила» во время выступления накричала на рабочего сцены, не вовремя возникшего в кадре.