Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 21:14
21:11
Наука
Путин: совместное заседание Госсовета и Совета по науке пройдет в ближайшее время
21:10
Политика
Украинские обозреватели Минин и Терехова не исключили отказ США от санкций по «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен Мальков поделился историей знакомства с актрисой Макеевой
21:05
Шоу-бизнес
Юрия Колокольникова заподозрили в романе с 22-летней актрисой
21:04
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Дания согласится построить базу НАТО на своей территории
21:03
Спорт
Канада вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
21:01
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем в рекламу берут фальшивых героев?!
21:00
Экономика
Минэнерго: российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом
20:59
Общество
Программу для поддержки научной деятельности разработают в России
20:58
Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов

Шоу-бизнес
Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 8 декабря. Народный артист России Николай Басков выступил на главном событии в музыкальном песенном жанре — телевизионном фестивале «Песня года». Исполнитель во время мероприятия поделился секретом того, как ему удалось привести себя в форму к новогодним праздникам.

Звездные коллеги и поклонники певца остались в восторге от его внешнего вида, что и неудивительно — результаты похудения Баскова можно оценить невооруженным взглядом. Как рассказал «натуральный блондин», избавиться от лишних килограммов ему помог метод интервального голодания, который многие напрасно считают легким способом похудеть.

«Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое. Физические упражнения важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды», — рассказал он kp.ru.

Басков уточнил, что следующий за завтраком прием пищи у него происходит спустя восемь часов. После этого — лишь через 16 часов. При этом певец может позволить себе съесть сладкое по праздникам. Сейчас артист весит 76 килограммов.

В съемках «Песни года» приняла участие и певица София Ротару. Исполнительница хита «Я же его любила» во время выступления накричала на рабочего сцены, не вовремя возникшего в кадре.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певец Николай Басков на «Песне года» рассказал о своем похудении до 76 килограммов
басков похудение песня года
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать