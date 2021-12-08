Свыше 50% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента США

Вашингтон, 8 декабря. Деятельность президента США Джо Байдена на посту главы государства не одобряют 57% опрошенных американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Wall Street Journal.

Согласно данным опроса, менее половины граждан Соединенных Штатов поддерживают американского лидера — 41%. Уточняется, что большинство американцев (63%) уверены, что государство движется в ложном направлении, в то время как 25% респондентов считают, что США находятся на правильном пути.

Помимо этого, опрос показал, что 46% граждан страны думают, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах в 2022 году ухудшится, а 30% опрошенных рассчитывают на ее улучшение.

Wall Street Journal проводил опрос среди населения с 16 по 22 ноября, в нем приняли участие 1500 человек. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с американским коллегой заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США. Соответствующим заявлением поделился помощник главы РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров.