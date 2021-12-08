Депутат Госдумы Шхагошев: США боятся не возрождения Советского Союза, а укрепления России

Москва, 8 декабря. Соединенные Штаты расценивают укрепление Российской Федерации на международной арене как возвращение к Советскому Союзу. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

По словам Шхагошева, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет войти в историю, возродив СССР, хорошо знает расстановку в российском государстве. Депутат Госдумы подчеркнул, что американский дипломат боится укрепления России. Об этом он рассказал в ходе беседы с РИА Новости.

«Россия действительно стала международным игроком, без которой сейчас невозможно решить ни одну внешнеполитическую проблему. Поэтому они хотят запустить информационный тезис о возврате СССР, понимая, что этого уже не будет. Соответственно, укрепление позиций они расценивают как возврат к СССР», — высказал свое мнение Шхагошев.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прекрасно понимает невозможность воссоздания СССР. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.