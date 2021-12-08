Италия продолжит строительство скоростного шоссе в Ливии

Триполи, 8 декабря. Итало-ливийский совместный комитет договорился о возобновлении проекта по возведению Прибрежной дороги на западе Ливии. Об этом сообщается на странице в Twitter посольства европейской страны.
Согласно заявлению, компаниям, прошедшим предварительную квалификацию, направят приглашение для участия в тендере по строительству четвертого участка скоростного шоссе. Трасса свяжет город Мисурата с контрольно-пропускным пунктом Рас Джадир, расположенным на границе с Тунисом.
3/3— Italy in Libya (@ItalyinLibya) December 8, 2021
يؤكد التقدم الكبير الذي تم إحرازه اليوم على العزم الإيطالي والليبي على تنفيذ أعمال البنية التحتية، ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين، اولمنصوص عليها في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون.
Ведомство подтвердило намерение достичь соглашения с фирмами, занимающимися первым отрезком дороги, который проходит от пограничного перехода Мусаид до аль-Марджа. Начать работы планируют в ближайшее время.
«Достигнутый сегодня значительный прогресс подтверждает намерение Италии и Ливии осуществлять инфраструктурные проекты, которые имеют стратегическое значение для обеих стран», — говорится в сообщении посольства.
В конце 2020 года Итало-ливийский совместный комитет согласился о строительстве скоростного шоссе, которое свяжет запад и восток североафриканского государства. Проект реализуется в рамках Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, подписанном в 2008 году.
На этой неделе состоялись переговоры между итальянской энергетической компанией Eni и Национальной нефтяной корпорацией Ливии. Стороны обсудили разработку газовых месторождений в Средиземном море.