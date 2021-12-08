Италия продолжит строительство скоростного шоссе в Ливии

Триполи, 8 декабря. Итало-ливийский совместный комитет договорился о возобновлении проекта по возведению Прибрежной дороги на западе Ливии. Об этом сообщается на странице в Twitter посольства европейской страны.

Согласно заявлению, компаниям, прошедшим предварительную квалификацию, направят приглашение для участия в тендере по строительству четвертого участка скоростного шоссе. Трасса свяжет город Мисурата с контрольно-пропускным пунктом Рас Джадир, расположенным на границе с Тунисом.

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يؤكد التقدم الكبير الذي تم إحرازه اليوم على العزم الإيطالي والليبي على تنفيذ أعمال البنية التحتية، ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين، اولمنصوص عليها في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون. — Italy in Libya (@ItalyinLibya) December 8, 2021

Ведомство подтвердило намерение достичь соглашения с фирмами, занимающимися первым отрезком дороги, который проходит от пограничного перехода Мусаид до аль-Марджа. Начать работы планируют в ближайшее время.

«Достигнутый сегодня значительный прогресс подтверждает намерение Италии и Ливии осуществлять инфраструктурные проекты, которые имеют стратегическое значение для обеих стран», — говорится в сообщении посольства.

В конце 2020 года Итало-ливийский совместный комитет согласился о строительстве скоростного шоссе, которое свяжет запад и восток североафриканского государства. Проект реализуется в рамках Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, подписанном в 2008 году.

На этой неделе состоялись переговоры между итальянской энергетической компанией Eni и Национальной нефтяной корпорацией Ливии. Стороны обсудили разработку газовых месторождений в Средиземном море.