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Путин: Россия решила почти все задачи по импортозамещению

Экономика
Путин: Россия решила почти все задачи по импортозамещению
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 декабря. России удалось решить почти все задачи по импортозамещению, однако необходимо быть конкурентоспособными, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что инновации остаются одним из важнейших направлений в импортозамещении, которым Москва ранее практически не занималась. Именно на этом фоне важно быть конкурентоспособными, уточнил российский лидер.

Программа импортозамещения в российской экономике стартовала после введения Европой и США санкций против РФ. Данная программа стала одним из приоритетных направлений деятельности правительства страны. В рамках стимулирования экономических показателей кабмин начал активно поддерживать разные промышленные отрасли, в том числе сельское хозяйство. Благодаря импортозамещению львиная доля товаров на полках в магазинах отечественного производства.

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