Андрей Панин получал угрозы от мужа своей любовницы незадолго до смерти

Москва, 8 декабря. Друг актера Андрея Панина Геннадий Русин поделился собственной версией возможной причины смерти звезды. Так, он уверен, что к трагедии мог быть причастен криминальный авторитет.

Андрей Панин ушел из жизни 8 лет назад, однако его смерть до сих пор вызывает вопросы из-за несостыковок. Друг артиста Геннадий Русин по-прежнему гадает о причинах трагедии и вспоминает новые детали из жизни кинозвезды незадолго до его кончины.

Так, по его словам, Панин закрутил роман с девушкой из бизнес-класса, а затем узнал, что она являлась избранницей некоего криминального авторитета. Русин заявил, что вскоре артисту начали приходить угрозы.

«Ему начали угрожать, что выбросят в СМИ эти фото, на что он отвечал: «Да у меня тысячи таких каждый день». Потом уже позвонили и сказали, что муж у нее крутой мужик на Украине, поэтому будут проблемы. Требовали деньги. Он попросил меня разобраться», — поделился друг кинозвезды в программе «Прямой эфир».

По словам Русина, он согласился встретиться с тем авторитетом. Друг артиста не раскрыл деталей беседы, но признался, что тот мог лишь на время оставить Панина в покое.

Прошлой весной Русин также признался, что вычислил убийц артиста. Он предположил, что Панина могли лишь пытаться «припугнуть», но это обернулось трагедией.